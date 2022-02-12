12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Ниже дна: Украина единственной не финишировала в лыжной эстафете

Александр Трикиша
12 февраля, 11:06
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине состоялась женская эстафета в лыжных гонках. Для Украины выступление нашей четверки обернулось огромным разочарованием

Украинки не доехали до финиша / Фото: REUTERS

Украину в сегодняшней гонке представляли Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублева.

Читайте также: Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Реклама

Но Анцибор и Рублева даже не успели выйти на трассу. После второй передачи эстафеты украинки оказались круговыми (отстали от лидеров на круг) и досрочно завершили соревнования.

Еще больше разочаровывает тот факт, что только Украина досрочно сошла с дистанции. Остальные 17 стран сумели добраться до финиша

На отметке в 7,5 км отставание от первого места составляло более пяти минут! Для сравнения, пришедшая последней Латвия на этом же отрезке отставала на две минуты.

Реклама

Победу в команде отпраздновала команда ОКР, серебро досталось Германии, а бронза – у Швеции.

Украинские спортсмены пока остаются без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.