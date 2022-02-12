Ниже дна: Украина единственной не финишировала в лыжной эстафете

Украинки не доехали до финиша / Фото: REUTERS
Украину в сегодняшней гонке представляли Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор, Дарья Рублева.
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Но Анцибор и Рублева даже не успели выйти на трассу. После второй передачи эстафеты украинки оказались круговыми (отстали от лидеров на круг) и досрочно завершили соревнования.
Еще больше разочаровывает тот факт, что только Украина досрочно сошла с дистанции. Остальные 17 стран сумели добраться до финиша
На отметке в 7,5 км отставание от первого места составляло более пяти минут! Для сравнения, пришедшая последней Латвия на этом же отрезке отставала на две минуты.
Победу в команде отпраздновала команда ОКР, серебро досталось Германии, а бронза – у Швеции.
Украинские спортсмены пока остаются без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.