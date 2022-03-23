Никаких поблажек! Капитан сборной Украины отказывается от прямой путевки на ЧМ-2022

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Военное вторжение России в Украину серьезно повлияло на наш футбол. Чемпионат приостановлен на неопределенный срок, сборная также не соберется в марте для игр отбора на ЧМ-2022.

ФИФА пошла навстречу УАФ и перенесла стыковой поединок против Шотландии на июнь. Именно тогда и должна решиться, поедет ли сборная Украины в Катар на ЧМ.

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Свое мнение о переносе игры высказал хавбек национальной команды Андрей Ярмоленко в эфире "Денисов TIME". Также игрок Вест Хэма отреагировал на возможную прямую путевку на ЧМ без борьбы, о которой ранее говорили представители федерации Уэльса.

"Сейчас тяжело думать о футболе. Если эта игра будет, как мы можем выйти на поле и не отдать все силы глядя на то, как сражаются наши люди? Нужно тренироваться, нужна подготовка, нам 100% будет тяжело. Многие из ребят сидят в Украине и не тренируются. Кто-то держит автомат в руках, кто-то развозит еду. Сейчас о футболе никто не думает. Но когда будет эта игра, то сколько сил будет. столько и отдадим. Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира. Но я считаю, что это неправильно. У нас есть руки, ноги и футбольное поле. Мы должны решать все там. Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы все решим на поле. Кто будет сильнее, тот и достоен поехать на чемпионат мира".

Напомним, что в последнее время Андрей показывает хорошую игру за Вест Хэм. Сначала Ярмоленко забил гол Астон Вилле в АПЛ, а неделю назад принес команде проход в 1/4 финала Лиги Европы, отметившись в воротах Севильи.