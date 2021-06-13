Нидерланды на 194 млн евро дороже Украины: бухгалтерия стартовых составов

Основа украинской сборной в два с половиной раза дешевле стартовых 11 игроков Нидерландов – один Френки де Йонг стоит, как вся Украина без Малиновского

Френки де Йонг и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Стартовый состав сборной Нидерландов – в два с половиной раза дороже одиннадцати футболистов, которые с первых минут выйдут на поле у Украины. Начало матча в Амстердаме – в 22:00. Онлайн Нидерланды – Украина доступен на нашем сайте.

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Основа голландцев, согласно оценкам Transfermarkt, стоит 318 млн евро, а украинцев – 124 млн. Если говорить по линиям, то дороже у команды Андрея Шевченко только вратарская позиция.

Самый дорогой у Нидерландов – Френки де Йонг из Барселоны (90 млн евро), у нашей сборной – Руслан Малиновский из Аталанты (30 млн евро).

Украина (124 млн евро): Бущан (5 млн евро) – Миколенко (17), Матвиенко (11), Забарный (6), Караваев (5) – Сидорчук (4), Малиновский (30), Зинченко (25) – Зубков (2), Ярмоленко (4) – Яремчук (15)

Нидерланды (318 млн евро): Стекеленбург (0,55 млн евро) – ван Анхольт (7), Блинд (15), де Врей (50), Тимбер (11), Думфрис (16) – Ф. де Йонг (90), де Рон (23), Вейналдум (30) – Депай (45), Вегорст (30)

Таким образом украинцы на 194 млн евро дешевле, что, надеемся, не помешает нам превзойти соперника по забитым мячам.

Напомним, ранее в нашей группе на Евро-2020 Австрия обыграла Северную Македонию 3:1.