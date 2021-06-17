Украине выгодна победа голландцев над Австрией. Прогноз комментатора на матч Евро-2020

Анонс и ставка от футбольного комментатора Кирилла Круторогова на матч группы С чемпионата Европы

Нидерланды - Австрия. Прогноз на матч второго тура Евро-2020 от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Нидерланды против Австрии – поединок наших соперников и конкурентов за выход из группы. Матч начнется в 22:00, а в ожидании игры предлагаем прогноз футбольного комментатора Кирилла Круторогова. Он не удивится ничьей в сегодняшнем поединке.

НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

17 июня, четверг, в 22:00, телеканал "Украина"

Учитывая, что у обеих команд по одной победе – у голландцев над нашей главной командой (3:2), а у австрийцев над Северной Македонией (3:1), нам, вероятно, лучше, чтобы они не расписали ничью.

Причем, думается, что победа "оранье" нам более выгодна, потому что в случае нашего успеха с балканцами, в заключительном туре во встрече с австрийцами мы с ними разыграем более высокую позицию в очной битве.

Если Франк де Бур и пойдет на ротацию, то явно только на точечную. Возможно, в стартовом составе выйдет Вейндал вместо ван Аанхольта, возможно также появление в основе центрбека Натана Аке вместо кого-то из коллег по амплуа, к примеру, вместо юного Тимбера.

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Тренер сборной Австрии Франко Фода в этот раз вполне может задействовать с первых минут Марко Арнаутовича, забившего македонцам, а на Каладжича положиться как на джокера. Да и опыт Арнаутовича в таком матче команде не помешает. Интересно, увидим ли мы в старте Михаэля Грегориша, который также забил в прошлом матче после выхода на замену.

Голландцы побеждали австрийцев в шести последних матчах. Суммарно на их счету восемь побед при четырех ничьих и шести викториях сборной Австрии. Правда, последняя случилась в мае 1990 года.

ПРОГНОЗ. Не слишком удивлюсь, если наши конкуренты распишут ничью. Хотя фаворитом вижу все же голландцев. Склоняюсь к их непростой победе – 2:1.

Котировки FAVBET:

ничья – коэффициент 4.00

победа Нидерландов – коэффициент 1.72

победа Нидерландов со счетом 2:1 – коэффициент 7.50

Напомним, что в 16:00 стартует трансляция матча Украина – Северная Македония.