Ничья в пользу команды Зинченко: Челси и Ливерпуль не определили сильнейшего

Челси vs Ливерпуль / Фото: Reuters

В центральном поединке 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле сыграл вничью с Ливерпулем со счетом 2:2. Мы вели онлайн Челси – Ливерпуль на нашем сайте.

После того, как в дебюте матча команда Юргена Клоппа повела в два мяча благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салаха, казалось, что зацепиться за очки "пенсионерам" уже не удастся.

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Однако подопечные Томаса Тухеля еще до перерыва сумели восстановить статус-кво. Сначала Матео Ковачич сократил разрыв до минимума, а затем Кристиан Пулишич сравнял счет.

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Во втором тайме команды не порадовали болельщиков забитыми мячами. Оба клуба набрали по одному очку, что позволило Манчестер Сити еще сильнее закрепиться на первой строчке турнирной таблицы АПЛ.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Челси – Ливерпуль – 2:2

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Голы: Ковачич, 41, Пулишич, 45+1 – Мане, 9, Салах 26.

Челси: Менди – Рюдигер, Силва, Алонсо, Аспиликуэта, Чалоба (Жоржиньо, 70), Ковачич, Канте, Хаверц (Хадсон-Одои, 79), Маунт, Пулишич.

Ливерпуль: Келлехер – Цимикас, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Джонс, 90), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Салах.

Челси после 21 тура имеет в активе 43 балла и занимает второе место в чемпионате, отставая от единоличного лидера на 10 очков. А Ливерпуль имеет 42 пункта и один матч в запасе.