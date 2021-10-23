23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
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Лилль --
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Ничья, устроившая всех. Черноморец и Львов набрали первые очки за три тура

Сергей Шаховец
23 октября, 21:34
Матч в Одессе завершился вничью 1:1, которая прервала двухматчевую серию поражений обеих команд

Матч 12-го тура УПЛ Черноморец - Львов / Фото: официальный сайт УПЛ

Поединок аутсайдеров в Одессе завершал субботнюю программу 12-го тура чемпионата Украины.

Обеим командам, как глоток воздуха, была необходима победа в отчетном матче.

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В первой половине игры активнее в атаке играли хозяева поля, но по-настоящему опасных моментов было создано крайне мало.

На второй тайм молодые игроки Черноморца вышли с единой целью достичь желаемого результата. И на 71-й минуте игры удача улыбнулась "морякам".

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Смирный перед штрафной соперника отпасовал на Михайленко, который нанес удар – после рикошета от Леки мяч в залетел в ворота Ильющенкова – 1:0.

Подопечные Дулуба отыгрались спустя несколько минут. После навеса с правого фланга мяч в ворота Кучерука забил Ернест.

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В оставшееся время оба соперника имели шансы вырвать победу, но мяч либо попадал в перекладину, либо шел выше ворот.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Черноморец – Львов – 1:1

Голы: Михайленко (71) – Эрнест (77)

Черноморец: Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузык (Авагимян, 70), Михайленко, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Смирный, Цитаишвили, Бугай (Ванат, 70).

Львов: Ильющенков, Брикнер, Романчук, Лека, Якимец (Ременяк, 59), Чирьяк (Ныч, 59), Довгий, Зозуля (Грысьо, 75), Эрнест, Политыло, Альваро (Семенив, 67).

Черноморец и Львов заработали по одному баллу в Одессе и поднялись на одну ступеньку в турнирной таблице.

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