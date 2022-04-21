Ничья на родине Луческу. Игроки Динамо впервые не забили, но порадовали детей

Динамовцы сыграли благотворительный матч и посетили украинских беженцем в Румынии / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"
Киевская команда продолжает благотворительный тур в поддержку украинцев. Очередным соперником подопечных Луческу стал румынский ЧФР Клуж. Перед матчем наставник Динамо лично раздавал билеты на поединок всем желающим в центре города Клуж-Напока.
Матч ознаменовался большим количеством перформансов: на трибунах было немало украинцев, которые активно поддерживали киевлян сине-желтыми флагами. Также перед фанатами выступили звезды нашего шоу-бизнеса – Go_A, Руслана, The Hardkiss и DOROFEEVA.
Но вот футболисты порадовать забитыми мячами не смогли. Матч завершился вничью 0:0.
Пожалуй одним из главных событий в Румынии стал визит игроков Динамо в центр для украинских беженцев.
Динамовцы передали руководству школы, принявшей и обучающей украинских детей, клубные футболки с автографами, а всем присутствующим вручили билеты на сегодняшний матч, которые были заранее выкуплены для наших соотечественников.
Все желающие получили автографы от футболистов и тренеров, а также смогли сфотографироваться со своими кумирами.