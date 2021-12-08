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Ничья ценой в поражение: россиянин теряет шансы отобрать корону у Карлсена

Сергей Шаховец
8 декабря, 19:10
Действующий чемпион мира сыграл вничью с претендентом и сохранил свое преимущество перед решающими партиями

Магнус Карлсен vs Ян Непомнящий / Фото: fide.com

В Дубае (ОАЭ) прошла десятая партия матча за шахматную корону. Чемпион мира Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграли вничью.

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Претендент играл черными фигурами и не смог предложить неожиданные ходы действующему чемпиону. Карслена устраивала ничья в поединке, которую он в результате и добился.

Партия закончилась на 41-м ходу.

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После 10-ти партий Магнус Карлсен ведет в счете 6,5:3,5. Россиянина от поражения в матче может спасти лишь чудо.

Напомним, что по регламенту шахматисты должны сыграть 14 партий в финале, но судя по всему, чемпион определится гораздо раньше. Для этого одному из гроссмейстеров нужно набрать семь с половиной очков.

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Отметим, что первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл Непомнящего.

Завтра, 9 декабря у шахматистов выходной. Следующая, 11-я партия состоится 10 декабря.

Напомним, призовой фонд матча – 2 миллиона евро. Победитель получит 60%, а если победа будет достигнута в тай-брейке – 55%.