27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Ничего себе бой! Усик провел битву взглядов с нокаутером из Броваров

Андрей Трофимов
27 ноября, 20:51
Сойтись лицом к лицу с Александром Усиком рискнул Назри Рагимов, который на 40 килограммов легче супертяжа

Усик vs Рагимов / Фото: Instagram

У Александра Усика, который готовится отправить на пенсию Энтони Джошуа, нарисовался неожиданный соперник.

Дуэль взглядов с ним провел 20-летний Назри Акбер Оглы Рагимов, который дрался в дивизионе Василия Ломаченко – легком весе, а недавно поднялся в первую полусреднюю категорию (63,5 кг).

Реклама

Судя по фото, оба бойца, Усик и Рагимов, несмотря на разницу в весе, настроены решительно.

"Посмотрел в глаза страху", – написал у себя в Instagram Рагимов.

А на вопрос одного из фолловеров, когда бой с Усиком, Назри ответил: "Скоро".

Реклама

Правда, добавил при этом смайлик.

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что дуэль взглядов Усика и Рагимова была лишь мотивирующей тренировкой – Усик зарядил уверенностью знакомого боксера перед следующими поединками последнего.

Реклама

Отметим, что сейчас Назри Рагимов проживает в Броварах, где в свое время начиналась карьера братьев Кличко. На его счету на профи-ринге – 9 побед (6 нокаутом) и 3 поражения.

Кстати, недавно Виталий Кличко дал прогноз на бой Усик – Ломаченко, если бы такой состоялся. "Я могу сразу сказать, что Усик победит, потому что он тяжелее", – заявил Кличко.

Смотрите, как Усик в сентябре одолел Джошуа