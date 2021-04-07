Неймар наказан за рукоприкладство: бразилец больше сидит на трибуне, чем играет

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар дисквалифицирован на три матча в чемпионате Франции. Один матч бразилец получил условно, а две встречи ему все же придется пропустить, сообщил журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в Twitter.

Напомним, что Неймар получил вторую желтую карточку на 90-й минуте матча ПСЖ против Лилля за то, что за пределами поля толкнул руками на газон защитника Лилля Тьягу Джалу. Красную карточку так же получил Джалу, после чего оба футболиста устроили перепалку в подтрибунном помещении.

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В текущем сезоне Неймар провел всего 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач. Для сравнения, на счету Килиана Мбаппе уже 37 матчей.

Ранее мы писали, что Неймару приписали роман с очаровательной певицей: смотрите, на кого "запал" футболист. СМИ утверждают, что девушка певица, а в ее профиле написано, что она занимается веб-дизайном.