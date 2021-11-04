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Невероятный гол от украинского вингера: вратарь лишь провел мяч взглядом

Сергей Шаховец
4 ноября, 23:27
Украинский футболист Ференцвароша Александр Зубков забил гол в матче Лиги Европы

Александр Зубков забил гол в ворота Селтика / Фото: ФК "Ференцварош"

В матче 4-го тура Лиги Европы венгерский Ференцварош играл на выезде против шотландского Селтика. В стартовом составе венгерского чемпиона вышел игрок сборной Украины Александр Зубков.

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На 11-й минуте встречи, при счете 0:1 в пользу шотланцев, украинец сумел забить гол в ворота кельтов.

Получив на фланге пас от партнера по команде, Александр с острого угла перекинул мяч через вратаря Селтика. Голкипер даже не шелохнулся и лишь взглядом проводил мяч в ворота.

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Отметим, что в трех предыдущих матчах Ференцварош не сумел набрать ни единого очка.

Александр Зубков в нынешнем сезоне сыграл за венгерскую команду в 16 поединках, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

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