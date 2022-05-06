Невероятное достижение: Украина установила новый рекорд на Дефлимпиаде-2021

Украинские спортсмены лидируют в медальном зачете летней Дефлимпиады-2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бразилии продолжается летняя Дефлимпиада-2021. По результатам четвертого дня соревнований украинские дефлимпийцы выиграли восемь медалей в трех видах спорта: дзюдо, пулевая стрельба и плавании, сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

Из восьми наград завоеванных украинцами пять золотых и три серебряных. Напомним, что в третий день соревнований наши дефлимпийцы выиграли 13 медалей.

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По общему количеству завоеванных золотых наград сборная Украины уже побила свой рекорд в предыдущих розыгрышах Дефлимпийских игр с 1993-го по 2017-й. На данный момент украинцы выиграли 24 золота.

Все медали Украины четвертого дня Дефлимпиады-2021:

Золото: дзюдо – командное дзюдо (мужчины), командное дзюдо (женщины), пулевая стрельба – Инна Афонченко (пневматический пистолет, 10 метров), Виолетта Лыкова (пневматическая винтовка, 10 метров), плавание – Алексей Коломиец (100 м брассом).

дзюдо – командное дзюдо (мужчины), командное дзюдо (женщины), пулевая стрельба – Инна Афонченко (пневматический пистолет, 10 метров), Виолетта Лыкова (пневматическая винтовка, 10 метров), плавание – Алексей Коломиец (100 м брассом). Серебро: плавание – Анита Махник (100 метров брассом), Владислав Гриценко (100 метров брассом), эстафета 4х200 вольным стилем.

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Украина четвертый день лидирует в медальном зачете. На счету наших дефлимпийцев 46 медалей: 24 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. У идущей на втором месте медального зачета сборной США 20 наград, восемь из которых золотые.

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Топ-5 медального зачета:

1. Украина – 24 + 9 + 13 (46)

– 24 + 9 + 13 (46) 2. США – 8 + 2 + 10 (20)

3. Япония – 6 + 4 + 4 (14)

4. Иран – 4 + 5 + 6 (15)

5. Франция – 3 + 0 + 4 (7)

Добавим, что Дефлимпийские игры проходят в Бразилии с 1 по 15 мая. Всего на соревнованиях разыграют 209 комплектов наград. На последних трех Дефлимпиадах Украина финишировала второй в медальном зачете, единственное первое место по этому показателю – в 2003 году.

Сборные России и Беларуси не допущены к соревнованиям из-за войны в Украине.