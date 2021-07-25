Невероятная сенсация Олимпиады! Американская Dream Team проиграла французам

В своем стартовом поединке на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио сборная Соединенных Штатов уступила национальной команде Франции со счетом 76:83

Сборная США терпит фиаско / Фото: Reuters

Французы отдали американцам первые две четверти, но уничтожили Штаты в двух следующих – 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20).

Для команды США это поражение стало первым в финальных турнирах Олимпиад с 2004 года! На Играх-2004 в Афинах американские баскетболисты уступили Аргентине на стадии полуфинала.

До сегодняшнего поражения от французов у команды США была серия из 25 побед подряд на Олимпиадах.

На Играх 2008, 2012 и 2016 годов американцы становились олимпийскими чемпионами, выигрывая все матчи баскетбольного турнира.

Впрочем, у американцев еще есть шанс все исправить в Токио. Ведь из каждой группы в 1/4 финала выходят по две команды, а при благоприятных раскладах может пробиться даже третья.

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Напомним, перед Олимпиадой-2020 в Dream Team вспыхнули разборки. На тренировке команды Штатов в Японии звезда Бруклин Нетс Кевин Дюрант повздорил с центровым Майами Хит Бэмом Адебайо.

Бэм Адебайо и Кевин Дюрант не поделили мяч / Фото: Instagram

Дюрант забил с угла площадки, после чего рассчитывал получить мяч обратно. Но Адебайо вместо этого подобрал снаряд и начал отрабатывать дриблинг. За что Кевин громко отчитал Адебайо.