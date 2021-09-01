1 сентября 17:00
Казахстан 2
Украина 2
1 сентября 21:45 Трансляция
Россия --
Хорватия --
4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Чемпионат мира 2022 Катар

Неудачи Петракова продолжаются: на матч против Франции Украина теряет главную звезду

Александр Трикиша
1 сентября, 20:21
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пропустит важнейший поединок отбора на ЧМ-2022 против Франции из-за перебора желтых карточек

Александр Зинченко пропустит матч против Франции / Фото: Reuters

Украина упустила победу над Казахстаном, а тут еще и лидер команды пропустит следующий матч.

Это добавит головной боли новому главному тренеру сборной Украины Александру Петракову, ведь игрок Манчестер Сити является ключевым игроком нашей команды.

Полузащитник сборной Украины Зинченко / Фото: Reuters

Однако в четырех матчах отбора на мундиаль в Катаре Зинченко умудрился заработать две желтые карточки – по одной в первом и во втором матче против Казахстана. Видео голов и обзор матча Украина – Казахстан есть на нашем сайте.

Реклама

Матч против Франции пройдет 4 сентября в Киеве на "Олимпийском". На данный момент французы опережают Украину на три очка, но имеют матч в запасе. Сегодня они сыграют с Боснией и Герцеговиной.

Обзор матча Казахстан – Украина:

Реклама