Нестареющий экс-чемпион UFC отмолотил соперника в соглавном бою турнира UFC

Андрей Орловский vc Карлос Фелипе / Фото: mmamania.com

Поединок двух бойцов прошел в ночь с 16 на 17 октября в городе Энтерпрайз (штат Невада, США), где проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 195.

Читайте также: Он будет вторым Тайсоном Фьюри: крайне неожиданное имя

Реклама

В соглавном бою турнира встречались нестареющий белорус Андрей Орловский (32–20), представляющий США, и бразилец Карлос Фелипе (11–2).

Несмотря на свои 42 года, Орловский по-прежнему остается в форме и не уступает дорогу молодым.

Белорус активно начал поединок и в первых двух раундах нанес вдвое больше ударов, чем его 26-летний соперник.

Реклама

В третьем раунде возраст Питбуля все-таки дал о себе знать. Карлос Фелипе, почувствовав усталость соперника, попытался развить успех, но в итоге не сумел нокаутировать белоруса.

Судьи единогласным решением отдали победу 42-летнему Андрею Орловскому – 29:28, 29:28, 29:28.

Реклама

В результате белорус одержал 32-ю победу в смешанных единоборствах, а бразилец Фелипе не смог продлить победную серию до четырех выступлений.

Напомним, что белорусский спортсмен долгое время считался одним из ведущих бойцов. Он был одиннадцатым чемпионом UFC в тяжёлом весе (2005—2006).