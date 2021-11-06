Несовершеннолетняя дочь Ярославского стала ответственной за селекцию Металлиста в Англии

Александр Ярославский / Фото: ФК "Металлист"

Сегодня новость появилась на официальном сайте Металлиста. Катя – одна из пяти детей президента Металлиста Александра Ярославского. По информации, которую удалось найти в интернете, ей всего 11 лет.

Ранее мы писали, что Металлист купил нового форварда в Бразилии.

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В 2018 году Катя Ярославская принимала участие в церемонии открытия киевского финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Ливерпулем (3:1).

Напомним, что 37-летний Папа Гуйе стал спортивным директором Металлиста на прошлой неделе – почти сразу после объявления решения о завершении игровой карьеры.

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В текущем сезоне Первой лиги Металлист уверенно занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко после 16-ти туров.