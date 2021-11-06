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Динамо 0
Ворскла 1
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Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
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Несовершеннолетняя дочь Ярославского стала ответственной за селекцию Металлиста в Англии

Павел Василенко
6 ноября, 17:43
У спортивного директора футбольного клуба Металлист Папа Гуйе появился ассистент, ответственный за селекционную работу в Англии — Катя Ярославская

Александр Ярославский / Фото: ФК "Металлист"

Сегодня новость появилась на официальном сайте Металлиста. Катя – одна из пяти детей президента Металлиста Александра Ярославского. По информации, которую удалось найти в интернете, ей всего 11 лет.

Ранее мы писали, что Металлист купил нового форварда в Бразилии.

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В 2018 году Катя Ярославская принимала участие в церемонии открытия киевского финала Лиги чемпионов между мадридским Реалом и Ливерпулем (3:1).

Напомним, что 37-летний Папа Гуйе стал спортивным директором Металлиста на прошлой неделе – почти сразу после объявления решения о завершении игровой карьеры.

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В текущем сезоне Первой лиги Металлист уверенно занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко после 16-ти туров.