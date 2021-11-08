Нескучный гороскоп на неделю: Девы сшибают с ног, Близнецы буйствуют

Гороскоп на неделю 8-14 ноября для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезды предлагают различные варианты для реализации возможностей. Что же подарит нам вторая неделя ноября?

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

На этой неделе вы сможете провести хорошее время в сочетании личных интересов и профессиональной деятельности. Больше добродушной критики к себе не помешает. Советы окружающих тоже будут не лишни. К концу недели положительные эмоции гарантированы!

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Нынешняя неделя напомнит: шансы всегда есть. А вот насколько они велики, зависит от вашей расторопности и мастерства. Как у центрового в баскетболе – мгновенно оценил обстановку, перехватил мяч, поборолся под кольцом, а там – вперед и вверх! Мяч в кольце или покатался по его ободу – зависит от его, в смысле – вашего мастерства.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Для Близнецов эта неделя эмоционального напряжения в сочетании с буйной фантазией в направление экзотической романтики. Комфортное плавание и кокосовые острова подождутут, а рабочие проблемы решать все же надо. Эмоции найдут выход к середине недели, а там и футбол по ТВ. У любительниц сериалов пришло время подумать о покупке второго телевизора.

РАК. 22 июня – 22 июля

Планирование поможет укрепить ваш профессиональный, а потому и финансовый статус. Влияние Юпитера способствует вашей работе и осуществлению локальных планов. Положение Меркурия и Венеры благоприятствует вашей личной жизни, так и стратегическим намерениям в будущем. Ваши спортивные прогнозы на матчи отбора на ЧМ-2022 во многом совпадут с результатами на табло стадионов Европы после 90+ минут.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Вам благоприятствуют положения Юпитера и Сатурна. Не менее важной составляющей на этой неделе будет ваша интуиция и опыт. Это сочетание поможет продвижению вперед, в первую очередь, в интимной сфере. Звезды на вашей стороне, потому естественно инвестировать деньги в дорогостоящие покупки. Но следует основательно подумать, прежде чем тянуться к кошельку и банковской карточке.

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Эта неделя запомнится тем, что вы произведете сногсшибательное впечатление как соискатель новой вакансии. Если менять работу незачем, а прежняя работа вас не тяготит, сохраняйте свои позиции здесь и сейчас, они крепки и глубоки. В любом случае не ныряйте в пучину неизвестности. Уже не слишком тепло, да и вода в море возможностей не столь глубока – можно уткнуться в дно!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Несмотря на некоторые колебания со здоровьем, чему прямая причина неправильный образ жизни, неделя спокойная и уравновешенная. Ваши чувства немного помешают прогрессу в новых начинаниях, потому Звезды рекомендуют их отложить на некоторое время. Их – это начинания. В семье и на работе порядок. Не суетитесь. Делайте зарядку.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Вероятность приятного сюрприза велика. Будьте готовы к неожиданностям! Даже если неожиданно ничего особенного и не произойдет, все равно будьте готовы. Время не ждет!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Нынешняя неделя – это время гармонии и душевного общения с родными и близкими. Хорошая пора для чтения, или пора бы сдуть пыль с CD проигрывателя! Неплохо бы послушать классическую музыку – отсутствие COVID-сертификата поспособствует. Если он есть – смелее на работу! На неделе большого скопления нудного начальства не ожидается.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Для Козерогов неделя позволит сделать правильный выбор и открыть двери возможностей настежь! Можно воспользоваться ситуацией и войти, даже не постучавшись. Как для сборной Украины по футболу – выиграй, а там посмотрим на результаты соперников по группе. Может, и повезет! Положение планет напоминает и о необходимой деликатности в отношениях с близким человеком. Следует помнить – молчание золото: так оно проще достается, чем на рудниках. И дешевле, чем в ювелирном магазине.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Нынешняя рабочая неделя будет для Водолеев хлопотлива и не очень удачная. Причина в том, что некоторым вашим коллегам будет тяжело справиться со своим рабочим процессом, потому и будут просить вас о помощи. А у вас и так дел невпроворот! Отказывать вы не любите, но жизнь заставит. Вечерами семья и отдых. И футбол по ТВ. И мягкие тапочки. И вкусный ужин. Ко второй половине недели жизнь наладится!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Ненужные вам дискуссии вас не коснутся. Вы давно и безвозвратно поняли, что в споре не так как в спорте: истина не рождается никогда! Истина в вине, и это вы тоже неплохо усвоили. Звезды рекомендуют на этой неделе не заниматься тяжелыми упражнениями за вашим кухонным столом, легких закусок к ужину и красному или белому будет достаточно.