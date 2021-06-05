Нескучный гороскоп на 5 июня: Овнам надо петь, а Тельцам – парус в руки

Астрологический и спортивный прогноз на субботу, 5 июня, для всех знаков зодиака. Выходные могут принести и массу новых открытий, и заставить вас решать неожиданные проблемы

Празднование после победы в автогонках / Фото: Reuters

Суббота может быть, как неспешной и романтичной, так и наполненной завуалированными преградами и проблемами. Но держитесь поближе к спортивной дорожке и правильному питанию, и все преграды можно будет преодолеть.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Хороший день, но йога, все равно полезна вам, как никогда, ведь эмоциональные испытания еще не закончены. Звезды предлагают записаться в тот музыкальный или танцевальный класс, который давно хотели. Вон посмотрите, как забивает поющий полузащитник сборной Украины Александр Зубков. Попробуйте и "мягкие" боевые искусства – ушу, например.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Выходной навеял романтическое настроение. Вы будете полны энергии и бодрости. Но хотите максимум бонусов, приложив минимум усилий. Как блогер с базовой подготовкой в боксе хочет уложить непобедимого чемпиона. Но такие чудеса встречаются крайне редко. А перед ужином с любимыми покатайтесь под парусом, виндсерфинг вполне подойдет.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Сегодня на кону стоит ваш профессиональный имидж и репутация. Как в случае с Мейвезером, которого поднимут не смех в случае проигрыша звезде YouTube Полу. Вы будете вкалывать, чтобы улучшить свое социальное положение, сродни квалифайеру в основной сетке "Ролан Гаррос". И в конце дня будут результаты. И хорошо бы заняться фехтованием.

РАК. 22 июня — 22 июля

Жизнь преподаст вам бесценный урок. Будьте осторожны, ведь можете пострадать от чужих действий. Пара-тройка болевых приемов и хуков в голову очень нежелательны. Как штрафы из-за ошибок других. Только бдительность выручит вас сегодня. Учитесь давать сдачу. Никогда не думали о карьере боксера? Великий Рокки Марчиано начал только в 24 года.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Держитесь! Бывают дни, когда встаешь не с той ноги и кажется, что все против тебя. Утром в семье будет царить напряжение, как в раздевалки после досадного проигрыша. Но день не такой плохой, как кажется. На протяжении дня настроение резко изменится, словно соперники проложат вам дорожку в плей-офф. Поиграйте в гандбол или хоккей.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Златан Ибрагимович, Шакил О'Нил и Халк Хоган в одном лице. В вас проснется артист, комик, шоумен и неугомонная личность. Без вопросов – вечером развлекайте людей и смешите до слез. Но днем надо разобраться с другими делами. "Ролан Гаррос" сам собой не выиграется. Да, Элина? А на досуге выбирайте – теннис или спортивные танцы.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

О! Техника и до вас дошла! Сегодня вы попытаетесь улучшить свои навыки в отношении новых технологий и изобретений, Смотришь, и уже VAR – лучший друг, а киберфутбол – новое хобби. Но если хотите сегодня добиться успеха, то нужно поумерить свое эго, которое не меньше, чем у Неймара. А если хотите полетать – батут или прыжки в воду вам в помощь.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы взялись за самоанализ и, вероятно, что он поможет пролить свет на некоторые ситуации. Ведь как оно бывает: вкалываешь на тренировках до седьмого пота, а результат все не идет и на Олимпиады ездят другие. Ваш подход к работе позволит мыслить нестандартно, а новаторским идеям будет аплодировать начальник. Тут можно и регби освоить.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Начните свой день с новой изюминкой. Можете залезть в окно к любимой женщине, но только со страховкой и если у вас есть навыки скалолаза. Вам могут сделать выгодное предложение и устроить собеседование прямо по телефону. А ваши навыки пригодятся в далекой стране. Уехал же Бьорндален тренировать биатлонистов Китая. И устройте себе велопробег.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Сегодня все проблемы мира грозятся свалиться на ваши плечи. Вы поможете нуждающимся, словно зарабатываете, как Мэнни Пакьяо. И расстроитесь, когда результат окажется не таким, как ожидали. Вас не признают меценатом года? Вы слишком остро реагируете. Выше подбородок и приготовьтесь к новой борьбе. Научитесь стрелять по тарелкам.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Вы сегодня – Мисс Конгениальность – за мир во всем мире. И хотите радовать всех, кого встретите на своем пути. Прям, как Федерер, который вернулся после операции в 39 лет и собирает аншлаги на "Ролан Гаррос". Но вам, возможно, придется пожертвовать своими интересами, чтобы решить проблемы. А пока играете роль миротворца, сыграйте еще и в футбол.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Ваша карьера и личная жизнь вызовут беспокойство. Возможно, вас буквально терроризируют травмы и подсиживает молодой конкурент, а жена уже подыскивает кого-то более перспективного. Сегодня вы захотите быть эмоционально уравновешенным, но легко решить проблемы поможет открытая дискуссия. А поиграть лучше в гольф.