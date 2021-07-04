Нескучный гороскоп на 4 июля: день веселья для Стрельцов и открытий для Раков

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 4 июля, для всех знаков зодиака. Эмоции от Евро-2020 горячи как нынешнее лето. И они не остынут даже после финала на Уэмбли

Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Впечатления от вчерашней игры нашей сборной в Вечном городе еще свежи. А вот прогноз на день сегодняшний:

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Ваша изящная стрижка – как идеально подстриженный газон на стадионах Евро-2020. Сегодня она произведет приятное впечатление на соседей. Дополнит ваш образ колоритные рассуждения о том, что вы тоже могли бы участвовать в Евро-2020. На скамейке для запасных.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Вы знаете, что нынче у вас наступает время успехов, материальных достижений, а также стремительного роста авторитета на работе. Вас порадуют утренние воскресные размышления о том, что сначала вы работали на авторитет, а вот теперь пусть авторитет поработает за вас.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня, как и всегда, атмосфера в вашем доме не будет особенно напряженной. Вам не нужно на работу – сегодня воскресенье. Как мяч на футбольном поле, Солнце в полдень переберется на другую половин дня, а вы ощутите себя вполне выспавшимся и отдохнувшим человеком.

РАК. 22 июня – 22 июля

Время использовать момент максимально эффективно. Вы сделаете открытие, почему нынешнее Евро на редкость результативно! Ведь совершенно же ясно, что пропустив гол, команда начинает с центра поля, а так на пол поля ближе к воротам соперника!

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Ваша карьера процветает, и это обнадеживает. Сегодня не время для трат. Деньги пригодятся очень скоро, ведь очень скоро у вас завяжутся новые отношения на прочном фундаменте. Остальное неважно.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Ваши нововведения в футбольные правила будут высоко оценены вашими собутыльниками. И тотчас отправлены в УЕФА электронной почтой. Но не следует полагаться на скорость реакции от евро-бюрократов и ожидать быстрого приглашения в их женевский офис.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня звезды не одобрят сделку. А у вас и так есть множество идей. От смены освещения в спальне, до переноски туда телевизора: Евро-2020 продолжается!

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СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня Скорпионам нужно побаловать себя. Будет неплохо, если отныне это станет для вас ежедневной практикой. Не увиливайте!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня ни вам, ни вашему партнеру не будет скучно ни на мгновение. Вы проявите непоколебимую строгость, и веселое настроение не покинет вас до вечера. А там и третий тайм веселья с высокой вероятностью компенсированного времени на ночные посиделки.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Будьте снисходительны к спутнику жизни! Как швейцарцы в серии пенальти 1/8 финала на Евро, он тоже может не попасть в десятку. Или в девятку. Или вообще пробить мимо.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Благодаря здравому смыслу, вы избежите сложной ситуации. Она, как та неудачная передача под прессингом, будет очень и очень некстати. Но все обойдется!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вам попить бы водички дома. Так вы застрахуете себя от неприятных сюрпризов в компании ваших сомнительных приятелей.

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: