31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
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Нескучный гороскоп на 31 октября: Овны обойдутся без гильотины, Девам неплохо без тюремных одеяний

Андрей Трофимов
31 октября, 09:30
Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 31 октября, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортивная жизнь планеты не замирает ни на минуту. Всем нам тоже не время упускать возможности выиграть то, что возможно.

Что подготовили для нас звезды в последний день месяца и первый день зимнего времени на наших гаджетах.

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Кто вы по знаку зодиака?

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня возможны незначительные изменения в личной жизни. В какую сторону качнется маятник, зависит только от вас. Как зависит от VAR назначать ли пенальти, или аннулировать взятие ворот. Ваше неожиданное решение может оказаться вполне приемлемым и привнесет в вашу интимную жизнь особенно любопытные нотки. Грозные опасности и гильотина ни вам, ни близким, сегодня не грозят.

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня хороший день для старта новых проектов и начинаний. Но сегодня и выходной день тоже! Неразрешимое на первый взгляд противоречие будет нетрудно преодолеть: после утренней чашечки кофе прислушайтесь к совету отложить на время составление планов на ноябрь. Звезды рекомендуют дневную прогулку на свежем воздухе, а душевные вечерние посиделки в кругу семьи случатся сами собой.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Повседневная рутина достаточно вас утомила, словно вы провели все 120 минут на футбольном поле. Самое время подумать, как пересесть на тренерский мостик, и понаблюдать, как выкладываются на работе ваши сослуживцы.

РАК. 22 июня – 22 июля

День воспоминаний. Рекорды и свершения, время успехов и упущенных возможностей, реализации задуманного и то, что не сложилось – все это темы сегодняшних раздумий. Вечер принесет душевный покой и состояние умиротворения.

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ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Дела неплохи! Хотя сегодня вас могут потревожить бывшие сокамерники. Благодаря вашему пониманию ситуации, наметившаяся нестабильность в личной жизни затихнет, не оставив и следа. Новых встреч звезды не прогнозируют.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Солнце, Меркурий и Марс в Деве – а это сильная компания! Воспользуйтесь ситуацией. Сегодня благоприятный шанс мощного старта в личной жизни. Вы энергичны и удачливы, интимные отношения получат новое развитие. Время максимально воспользоваться ситуацией на личном фронте. К тому же сегодня повезет, и вам не грозит быть в тюремной полосатой робе с прикованной к ноге чугунной гирей на цепи.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Ошибки других не повлияют на вашу личную жизнь. Руль и парус в ваших руках! Вечер покажет, что направление движения выбрано правильное! Нет необходимости махать веслом, ваш козырь – попутный ветер! Остров спокойствия уже показался на горизонте.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

События сегодняшнего дня зависят от вашей интуиции. Если не подведет – что бывает редко, – то и спокойствие души гарантировано. Изменения ситуации в личной жизни не желательны.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня вы в тонусе. И причина вовсе не в работе – решение проблем подождет до понедельника. В отношениях с любимым человеком наметятся новые направления общения, вы произведете сногсшибательное впечатление!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Не потеряйте возможности, которые даруют вам звезды сегодня. Это только почтальон звонит дважды или три попытки в прыжках в высоту, сегодняшняя ситуация не повторится! Дополнительный тайм тоже не прогнозируется, реализуйте свой потенциал в основное время!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня ваша страстная натура жаждет покоя и умиротворения. Природа, модный бутик, чашечка ароматного кофе в одиночестве, медленная прогулка, цветы осени – вот ваш желательный ореол дня. Вечером кинотеатр и просмотр меланхолической мелодрамы

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня Рыбам нет смысла в совершенствовании своих навыков. Вы и так хорошо "плаваете" по многим вопросам. Наслаждайтесь доступным – дистанционный пульт управления телевизором, так и вашей жизнью, сегодня и всегда в ваших руках!