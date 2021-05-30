Нескучный гороскоп на 30 мая: Козерогам нужен риск и йога, а Раку – страсть и велосипед

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 30 мая, для всех знаков зодиака. На большой выигрыш сегодня рассчитывать не стоит, но маленькие победы будут обязательно

Болельщики на стадионе "Нэшнелс-парк" / Фото: Reuters

Эй, сегодня – воскресенье! Старайтесь больше отдыхать и меньше думать о делах, поскольку ретроградный Меркурий все равно будет пытаться спутать карты некоторым знакам. Несмотря на дожди, выбирайтесь на природе, делайте любимым сюрпризы и держите себя в форме. Ну и следите за "Ролан Гаррос", который сегодня стартует в Париже.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Выходной еще не повод отказаться от тренировок. Любой топовый спортсмен вам расскажет, как он вкалывал в юности и работал, когда другие шли отдыхать. Так вот сегодня вы будете очень предприимчивы и трудолюбивы, и не отступайте из-за медленного прогресса. Ваше время – впереди. А вот обыграть друзей в футбол или теннис можно уже сегодня.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Играйте по-крупному! Вкладывайте в свой бизнес, работу и карьеру все, что имеете. И тогда вы произведете неизгладимое впечатление не только на своих партнеров и боссов, но и на конкурентов. Сразите их наповал, как Элина Свитолина Гаэля Монфиса. Главное – не беритесь за то, что вам заведомо не по силам. Не грузите себя, и, возможно, пора взяться за гольф.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Начинайте уже делиться своими чувствами и расскажите семье о финансовом положении. Ну сделали не на того ставочку – с кем не бывает? Вы сразу же почувствуете себя лучше. Не зря звезды любят поныть в соцсетях и ток-шоу. И ваш уровень энергии взлетит. А рекорд НБА в 100 очков за матч покажется легким вызовом. Вечер – время любимых и прогулок на воде.

РАК. 22 июня — 22 июля

Титулы – титулами, а устройство личной жизни никто не отменял, чтобы потом не спиваться одному, как старина Гаскойн. Сегодня вы сосредоточены на вашей любимых, даже если в двери будут ломиться агенты с выгодными контрактам. Но если вдруг возникнут проблемы, проявите неожиданную трезвость мысли. А в спорте хватить разве что на велопрогулку.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Теперь уже Львам потребуется защитная экипировка. Может, даже доспехи. Поскольку, в воскресенье вы все время будете упускать ожидаемое и сталкиваетесь с неожиданными сюрпризами. Днем надо выстоять, как очередной претендент в первых раундах против Альвареса. Может, сходите в тренажерку. А вечером вас ждет награда и не повредит массаж.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Вам захочется взять судьбу под контроль. Вы умеете видеть людей сквозь стену, которую они возводят для защиты. И как хороший тренер, соберете перспективную команду, с которой можно строить планы на успех. Но поработайте над своей презентацией. Тут вам бы помог совет Федерера, ведь этого парня любят все. И присмотритесь к сквошу.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Побалуйте себя и устройте поздний завтрак. Лучше вообще не думать о делах и не начинать масштабных проектов, чтобы избежать путаницы в будущем. Но, конечно, если вы уже пробились в основную сетку "Ролан Гаррос", добровольно зачехлять ракетку не стоит. Просто воздержитесь от экспериментов. И найдите время на бассейн.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Надеюсь, вы готовы. Потому что можете столкнуться с жизненно важным решениями в карьере. Допустим, Бостон предлагает вам контракт, но и Лейкерс забрасывает сети, заманивая нулями на чеке и шармом Леброна. Растерялись? Доверьтесь мнению семьи и друзей. И старайтесь не думать о плохом. Порубитесь в пейнтбол или устройте гонки.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Не в твоей природе греть скамейку запасных, но сегодня проснешься ленивым и расслабленным. Возможно, это усталость от недавних проектов. Не надо себя ломать, попробуй делегировать обязанности – может еще кто-то способен закинуть пару шайб на последней минуте и переломить ход игры. Стретчинг поможет телу, а пляжный волейбол – развлечет.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Для развития карьеры и расширения бизнеса, вам, возможно, придется идти на риск. В связи с чем вы можете оказаться перед дилеммой, как бедный Пеп Гвардиола. За его плечами три титула в Англии, но опять поражение в Лиге чемпионов. Что же нужно менять? В таких безвыходных ситуациях следуйте своим инстинктам. А услышать себя вам поможет йога.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Вы загружены работой, как олимпийцы накануне Игр. Но резервы позволяют стать еще быстрее, сильнее и выше и закрыть свои хвосты. И если начали проект, то уже не сходите с дистанции, иначе прогресса не видать. Да смотрите в оба за противниками, которые норовят ставить палки в колеса и пробивать шины. Вам бы стоило заняться единоборствами.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Сегодня день маленькой удачи. Выиграть миллионы в национальной лотерее или с одного удара уложить чемпиона UFC вам вряд ли светит, а вот получить биту, лопату или пару лыж – вполне. Вам это все не нужно? Но это же лучше, чем ничего. Тем более никогда не знаешь, в каком состоянии будут зимой дороги. А бейсбол или крикет доступен уже сейчас.

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