Нескучный гороскоп на 29 октября: никаких запретов для Водолеев и косяки возможностей для Козерогов

Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятница – лучший и единственный друг Робинзона на острове. В нынешнюю пятницу всем нам больше радостных встреч, и много новых хороших друзей! И еще: последний день рабочей недели даст много пищи для размышлений!

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня к вам придут некоторые забавные идеи. Остерегайтесь их воплощения в жизнь! В результате инициатива может оказаться напрасной, потерянное время не вернуть, а силы восстановятся только к вечеру.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня вы сосредоточены на проекте, реализация которого вполне возможна. Многие сослуживцы могут подумать, что вы настолько недальновидны, что занимаетесь им. Но ведь они не знают всего того, что известно лишь вам!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня вы наверняка вспомните, что обладаете аналитическим умом и свойством мгновенно адаптироваться к любой ситуации. Не ваша беда, что этого не замечают ваши сослуживцы! Это их проблема.

РАК. 22 июня – 22 июля

Результаты вашего стремления успеть как можно больше вполне реальны. Вы получите то, что хотите благодаря вашей сосредоточенной решительности. И приглашению к сотрудничеству серьезных партнеров. Получится успешный альянс. Почти что клуб по интересам. Сильный, как победитель Лиги чемпионов по футболу. Или как ее финалист.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Дождались! Львы, нынче Луна входит в ваш зодиакальный знак. Упускать сегодняшние возможности не стоит. В том смысле, что у вас и так все неплохо, но лучшее враг хорошего – доказано опытом. Потому – мяч на центр поля!

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодняшняя ваша деятельность с перерывом на обед будет посвящена семье. Вечером ваши родные это оценят. Особенно просто это будет сделать вашему спутнику по жизни, ведь сегодня нет футбольных трансляций украинской Премьер-лиги.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Важно прислушаться к себе! Ваш весомый внутренний голос не раз подводил вас, но сегодня не тот случай. Особенно успешной будет реализация совета обновить интерьер вашей берлоги. Или квартиры, если вы живете не в тайге. Вечером вы услышите хвалебные отзывы в полный голос. И вновь от привычного вещателя – внутреннего.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Звезды советуют сегодня внимательно присмотреться к окружающим. Среди людей, к которым вы привыкли и порой даже не замечаете, наверняка окажутся те, кто искренне симпатизирует вам. Больше доверия к людям!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня полезно побаловать себя чем-то необычным. Например, почитать книгу. Или сходить в театр. Нельзя же вечно целиться во что-то ординарное, как-то ездить в заграничные командировки или обналичивать валютные чеки пачками.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Используйте сегодняшние возможности по максимуму. Ваша популярность преподнесет их косяками! И это все благодаря вашему усердию и искренности в общении с недругами. Отныне они поймут, что они вам не родня!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня день без запретов и сомнений! Только вперед! Сегодня ваш настрой на победу сродни командному духу клуба, что пробился в финал Кубка. Мяч в центральном круге. Даже в случае неудачи вы все равно порадуете болельщиков на трибунах соперника!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

"Деньги любят тишину". А это ваши стихии – и деньги, и тишина семейного уюта. Если чего-то из этой пары у вас сегодня и не сложится, то вечер в семейном кругу вам гарантирован. Вы человек контактный, семья не оставит вас в одиночестве. Куда им без вас!