Нескучный гороскоп на 29 июня: Водолея поджидает вечеринка, а Львам звезды гарантируют зрелище

Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 29 июня, для всех знаков зодиака. Сегодня, после череды выходных, пришла пора появиться на работе, а сборной Украины – на футбольном поле

Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Сегодня, в первый рабочий день второго дня недели, нас ожидают новые битвы на Евро-2020. Разойтись с миром не выйдет, а выйдет так, что участников футбольных сражений рассудит свисток футбольного арбитра.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Для Овнов сегодня открыты все возможности для высокого творчества. Особенно в кулинарной сфере. Экспериментируйте смело, ваша духовка на кухне выдерживала и не такие испытания!

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня один из легких и безмятежных дней. Вас минуют душевные страдания на работе, и адаптация после череды выходных пройдет почти незаметно в разговорах с коллегами о вечернем матче Украина – Швеция.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Хороший день планировать путешествие. Проблема с денежными знаками. Полезно заняться планерным спортом. С высоты, в восходящих потоках и лучах Солнца лучше видно, как поправить положение. К вечеру хорошая новость – вернут долг. И сборная Украины на Евро будет выглядеть что надо!

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня к вашим советам будут прислушиваться с исключительным почтениям. У вас на работе прекрасно понимают, что правильный совет в нужное время как хороший пас в футболе – не пропадает зря.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня для Львов не лучший день для инвестиций и спекуляций. Лучше сосредоточиться на футболе – два матча Евро по телеку!

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня вы переполнены интересом к жизни. Ваши коммуникативные и творческие способности на высоте! Пик интеллектуального творчества вечером, по времени совпадет с игрой сборной Украины со Швецией. Интересно будет развить мысль, что же там такого не поделили желто-синие и сине-желтые между собой?

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Несмотря на первый рабочий день, сегодня вы будете полны радости, энтузиазма и бодрости. День пройдет под знаком ожидания украинского чуда на Евро.

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СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня велика вероятность неожиданно встретить старого товарища. Приятно будет посудачить о школьных днях, о том, что пора бы бросить курить, и, конечно же, о высоком потенциале сборной Украины на европейской арене.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Если вас сегодня попросят завоевать мир – не соглашайтесь! Это дело хлопотное, можно не успеть к началу трансляций.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Долгое время ожидания хорошей новости в два тайма по 45 минут закончится по окончании матча Украина – Швеция. Это поможет вам принять новые правильные решения на будущее.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня засияют ваши лучшие качества! Хаос, что произвела сборная Чехии в турнирной сетке на Евро, продолжит сборная Украины. Вы успешно завершите день, а ближе к вечеру, кто бы сомневался – вечеринка!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вы щедры и спокойны. Даже если ваши расходы окажутся выше возможностей вашего бумажника плюс кошелька спутника по жизни – не беда. Эмоции от футбола компенсируют финансовые затраты!

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: