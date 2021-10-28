Нескучный гороскоп на 28 октября: Козерогов ожидают проблемы на седьмом небе, а Овен совершит дорогую покупку

Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние деньки летнего времени в этом году не дадут заскучать.

Все люди разные, но всем нам свойственны общие черты характера. Гороскоп поможет разобраться, что рознит людей и что объединяет нас всех под звездным небом.

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Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня у Овнов высока вероятность относительно дорогой покупки, и вместе с тем усилятся сомнения по поводу качества вашей работы. В любом случае, забота о вашем здоровье все более актуальна. Спортивные упражнения даже на самом примитивном уровне помогут вселить уверенность. Начинайте с быстрой прогулки на свежем воздухе, тротуар вдоль трассы – плохой вариант!

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня полезно отключиться от вашей профессиональной деятельности в пользу семейного очага. Вечер удастся на славу! А утром – гимнастика и турник.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Благоприятное впечатление, которое вы как всегда оказываете на окружающих, сегодня неожиданно преподнесет вам дополнительный бонус, как на работе, так и в семейном кругу.

РАК. 22 июня – 22 июля

Много обязанностей на работе не позволят вам расслабиться даже к вечеру. Ясный ум и творческий склад характера со временем принесет вам финансовый успех. Сегодняшний день – это еще один кирпичик в построении золотой стены благополучия для вас и вашей семьи.

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ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Хороший день начать реализацию намеченных ранее планов. Как и во многих видах спорта, у вас будет, как минимум, три попытки старта. Лучше реализовать их в первой половине дня. После обеда, на полный желудок, не стоит покорять финансовые вершины.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня ваши действия будут смотреться даже ярче, чем их презентация накануне. Градус наклона определять вам. В спорте тоже бывает так: на тренировках одно, а на Олимпийских играх медаль. Или скорый билет домой.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Возможно, у вас появится ложное желание поехать на работу на велосипеде. А вы ведь так амбициозны! И вы готовы благосклонно признать свою особенную значимость на любом поприще. Сегодня еще раз хорошо подумайте, прежде чем выбрать способы и маршрут утром, а потом – как добраться домой к вечеру.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня ваш светлый ум подскажет: а может быть богатым и знаменитым – это скучно и не комфортно? На улице и в метро не увидеть ни спортсмена – автора рекордов высоких достижений,- ни певца, ни миллиардера-политика. Все они помещаются в телевизор, а там же всем им так тесно, как в маршрутке!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня предстоит показать всем кто в доме хозяин! Препятствия проще обойти, чем нарываться на их покорение. Знание того, что кратчайший путь вовсе не прямая, ваша задача прийти на финиш первым не изменится. И там, как положено, прослушать оду победителю!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Вы сегодня будете на седьмом небе. Там в засаде вас поджидает головокружение от успехов. От падения с высот спасет парашют вашего огромного жизненного опыта и незаурядная способность находить выход из самой крутой ситуации.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня удивительный день! К вам, возможно, придет осознание, что ваша работа вам даже нравится. А там скоро, уже на горизонте, и выходные! Незначительные вопросы отойдут на задний план. А серьезные – их не стоит поднимать! Не штанга же в тренажерном зале, лежит, ждет вас уже который месяц!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня день вдохновения на путешествия в далекие края. Но и дома неплохо. Раздумья приведут вас к важному решению остаться на месте. Роскошным решением станет программа телевидения со спортивными состязаниями на планете.