Нескучный гороскоп на 13 июня: Лев начинает охоту, а Рыбы нырнули в сказку

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 13 июня, для всех знаков зодиака. Сегодня будьте готовы ко всему и болейте за сборную Украины

Маленький болельщик сборной Дании / Фото: Reuters

Последний день недели даст много пищи для размышления. Одним воскресенье принесет славу и богатство, другим – плохие новости. И хочется верить, что у сборной Украины после дебюта с Нидерландами на Евро будет повод для праздника.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Звезды видят беду. И как тут не вспомнить о датчанине Эриксене, которого вчера во время Евро-2020 врачи вернули с того света. Вам грозят неприятности не такого масштаба, но будьте готовы к обороне утром. К полудню все страсти уже могут утихнуть. А спокойный вечер проведите за просмотром сборной Украины и ограничьтесь пробежкой на природе.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Счастливчик! Это удачный день для денег и любви. А что еще нужно? Переплюнуть по размеру банковского счета Мейвезера пока вряд ли сможете, но профессиональный подход поможет в бизнесе. Будь то продажа спортивной экипировки или укладка газонов. Вы завоюете сердца и пачку "зелени". И самое время научиться ходить под парусом.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

О! Вас ожидает продуктивное и насыщенное воскресенье. Прям, как Джоковича, который рвется стать новым теннисным королем Парижа. Что ж – посмотрим. Но спортивные звезды верят, что вы сможете направить энергию в правильное русло. Вечер отдайте друзьям и семье. А с кем же еще обмывать трофей? Но до этого в теннисе нужно выложиться на все 100%.

РАК. 22 июня — 22 июля

Вы снова будете думать о финансах. Списки Forbes все-таки не дают вам спокойно спать. Ведь какой-то Тайгер Вудс и Макгрегор все еще продолжают зашибать миллионы. У вас тоже есть шанс выгодно инвестировать или сделать ставочку. Может, на победу Украины? В любом случае вас высоко оценят и будут уважать. А велосипед поможет вашей фигуре.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Хватит! Сегодня будете жестко говорить, что думаете. Даже страшно представить, как пройдетесь по сборной России после разгрома от Бельгии! Вы расшибетесь в лепешку, чтобы добиться успеха, и положите конец финансовым проблемам. А ведь греческий бог тенниса Циципас тоже Лев. Кстати, в гандбол поиграть не хотите? Самое время для пляжного.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Ваши творческие таланты просто расцветут. Кто знает, может, это именно вы придумаете дизайн медалей для Игр в Париже, исполните гимн чемпионата мира-2022 или разрисуете форму сборной. Вы будете довольны тем, что имеете, а вечером доберетесь и дома, чтобы немножко его обновить. Тогда не стесняйтесь и попробуйте синхронное плавание.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Вы по-прежнему будете заняты важными исследованиями. Уже выяснили, как ставил свои водные рекорды Майкл Фелпс и несся по дорожке быстрее ветра Усейн Болт? Или придумали революционные витамины. Но не забывайте о семье. Вечером пригласите друзей и поиграйте в бадминтон, фрисби или бочче. А там и до монополии доберетесь.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Решительно настроены заняться собой и своим здоровьем. Даже можете записаться в тренажерный зал и накачать мышцы к пляжному сезону. Но это затягивает! Не успеете и глазом моргнуть, а фитнес и медитация войдут в ваш список повседневных дел. А там уже и до соревнований по армрестлингу и бодибилдингу недалеко.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Вы витаете в облаках и настроены только на йогу и медитацию. Но стоит следить и за своим банковским счетом. Иначе – за что будете покупать коврики? А тут еще боссы хотят доверить новый проект. Возможно, именно вы возьметесь за создание новой женской лиги. Да чтобы не хуже мужской! Но берегите здоровье и во время растяжек не сидите на сквозняке.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Все не так хорошо, как может показаться. До обеда вам захочется попробовать что-то новенькое или освежить старые навыки. Взять пару уроков по боксу, толкануть ядро или научиться летать на самолете. Но будьте готовы получить и плохие новости, ведь вполне возможно, тренеры решат, что лицензию на Олимпиаду в Токио больше заслуживает кто-то другой.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Весь день пройдет в борьбе! Но не пугайтесь: успеха в ней вы тоже достигнете. Это будет настоящая проверка на терпение и работоспособность. А без них – никак. И это подтвердит чешка Крейчикова, которая сенсационно выиграла "Ролан Гаррос". Вы тоже будьте сильными, и напряженный день закончится триумфом. Но походить на джиу-джитсу не помешает.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Сказочный день по всем пунктам. Он сулит вам процветание и богатство. Интересно, сколько Рыб в сборной Андрея Шевченко? Сегодня с Голландией нужно побольше. Ведь вас ждут победы в делах и слава! Идеальное время, чтобы рискнуть. И поставить в старт Кривцова, который рожден в марте. Можете также рискнуть и взмыть в небо на параплане.