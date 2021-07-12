Нескучный гороскоп на 12 июля: Тельцы в ожидании новых увлечений, а у Весов сегодня безоблачный день

Астрологический и спортивный прогноз на понедельник, 12 июля, для всех знаков зодиака. Новый день подарит всем нам новые возможности – хорошо бы не потерять время!

Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Вчерашний финал Евро-2020 без нас огорчил не многих. Украинский болельщик к такому уже привык. Футбольный мяч, как и наша планета, не устанет от своего вечного движения на поле и во Вселенной.

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Сегодня вы, как типичный Овен, будете невероятно решительны в достижении своей цели. С не меньшей твердостью вам следует определиться и с тем, что это за цель. У вас все получится, и ваши волосы станут еще более пушистыми и шелковистыми.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Характерной чертой Тельцов является потребность в любви. Сегодня она встанет особенно остро. Турнир Евро-2020 закончился вчера, потому ваша жажда любви безболезненно добавит к вашим приоритетам еще один зрелищный вид спорта. Теннис, например, или домино на лавочке. Там тоже все события на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Близнецы определенно любят семью. Возможно, в прошлом вы были рьяным алкоголиком, то сегодня вы совершенно иной. А если игры с алкоголем с раннего детства – это не про вас, то и начинать не стоит. Ваш приоритет на сегодня – это фигурное катание.

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня у вас остро проявится потребность к усовершенствованию домашней утвари или починки крупной бытовой техники. Ваш приоритет на сегодня – это Формула-1 по телевизору. При условии, что он не поломан.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня вы чрезвычайно креативны. Вас не заманить в плохую историю. Вы понимаете причинно-следственные связи в этом мире. Вы любите детей. Свежесть ума и ясность мысли – ваша черта. Вы сегодня на высоте. У вас все получится, даже утренняя зарядка. Сегодня ваш день!

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Девы обычно весьма спокойны и не спешат раскрывать свои эмоции другим. Сегодня вы методичны и уверены в себе. Сегодняшний рабочий день промелькнет за разговорами о прошедшем Евро-2020. Они потихоньку стихнут к вечеру, и приступить к работе будет некогда.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Вам привычно общается с людьми с высоким, как и у вас, интеллектом. Ганнибал Лектор из "Молчания ягнят" по "ту сторону" экрана, так что вам сегодня ничего не грозит.

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СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Скорпионы всегда немного собственники. Сегодня вы более эгоцентричны, чем обычно, и цветы вашего палисадника и на столе в вазе – только для вас! День пройдет без проблем. Ведь ваш палисадник вовсе не кошмар, и совсем не на улице Вязов.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Стрельцы зачастую идеалисты. Потому часто придумывают идеальный план. Сегодня он сработает! Идеальное претворим в реальное! – вот ваш девиз сегодняшнего понедельника. Эх, доверили бы вам исполнение пенальти в ворота сборной Северной Македонии, счет был бы иным!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Козероги как всегда ответственны. Сегодня вам пожинать плоды посеянного ранее. Поэтому отсутствие средств вам не грозит. Стричь купоны, собирать зелень, рубить капусту – дело хлопотное, но приятное занятие на сегодня.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вы высоко цените свою индивидуальность и уникальность. Сегодня ни "Люди в черном", ни кто иной, угрожать вам не будут. Лето жаркое, все в основном, в белом. Им до вас не добраться.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вам пожелают глубоко нырнуть в проблемы, накопившиеся за время Евро-2020 на работе. Но скоро открытие чемпионата Украины по футболу, а там и Олимпиада. Стоит ли так глубоко нырять?

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: