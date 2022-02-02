Неправильно с многих точек зрения! Реакция промоутера Усика на его уход в футбол

Александр Красюк высказался об игре Александра Усика за Полесье

Уже завтра в Турции стартует товарищеский турнир Winter Cup, в котором примут участие четыре команды – Верес, Черноморец, Металлист и Полесье.

В этом соревновании за житомирскую команду сыграет украинский боксер Александр Усик. Спортсмен поставил на паузу подготовку к бою против Энтони Джошуа ради игры в футбол.

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Тем временем, промоутер боксера Александр Красюк в интервью Tribuna.com высказал свое мнение об участии Усика в футбольном матче. Менеджер считает, что никаких рисков для Александра не видит.

"Усик – очень осведомленная личность. Он очень скрупулезно относится к своей боксерской карьере. Здоровье – именно то, на чем базируется его карьера. Я уверен, что никаких рисков это событие для него не будет нести. Участие Усика в этом турнире носит маркетинговую цель – привлечь как можно больше внимания к этому событию. Думаю, что его личность хорошо справится с этой целью. Говорить о том, что он будет играть какую-то принципиальную роль для футбола, неправильно с очень многих точек зрения. Он не профессиональный футболист, а профессиональный боксер".

Отметим, что ранее Красюк назвал вероятную дату реванша Усик – Джошуа. Вероятными местами проведения называются Лондон, Саудовская Аравия и Киев. Предлагаем вспомнить, как Усик сенсационно одолел Джошуа в сентябре.