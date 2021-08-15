Непобедимый Колос избежал поражения в игре с Рухом (видео)

Колос и Рух не определили победителя в очной схватке / Фото: официальный сайт УПЛ

В эти выходные проходит 4 тур УПЛ. В пятницу Шахтер одолел Металлист-1925, а вчера Десна оказалась сильнее Днепра-1. К тому же, Верес и Ворскла, а также Заря с Минаем расписали ничью.

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Сегодня же в чемпионате Украины намечены два поединка. Первый из них прошел в Ковалевке, где местный Колос играл с Рухом. Команда Костышина шла в середине турнирной таблицы, тогда как Рух добыл свою первую победу лишь в прошлом туре после смены тренера.

Львовяне были активнее в первом тайме и добились своего еще до перерыва. После подачи со штрафного мяч спокойно принял Борячук и пробил в свободный угол Волынца. Да и без этого у Руха были неплохие моменты, чтобы увеличивать счет. А уже во втором тайме активизировался Колос.

Еще в первом тайме тренер хозяев был вынужден менять травмированного Нуриева, а после перерыва Костышин запустил Нгамбу, Ильина и Сичинаву. Это существенно оживило атаку хозяев. Не подкосило Колос и удаление Рома, который за четыре минуты схлопотал два предупреждения и досрочно покинул поле.

Сравнять счет получилось в середине тайма. Нгамба от души приложился к мячу из-за штрафной и угодил в толпу игроков. Первым сориентировался Новак, который забил в пустой угол ворот Бандуры.

Концовка встречи прошла под диктовку Колоса, тогда как Рух пытался засушить игру. В итоге львовяне своего добились и набрали четвертый балл в нынешнем сезоне.

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Ковалевцы же с пятью очками и матчем в запасе поднимаются на 8 место. Через неделю Колос примет Александрию, тогда как Рух отправится в гости к Днепру-1.

Колос – Рух 1:1

Голы: Новак, 65 – Борячук, 24

Колос: Волынец – Ром, Гавриш, Новак, Сакив – Задоя (Нгамба, 56), Чурко – Нуриев (Милько, 26), Костышин (Ильин, 46), Диего (Золотов, 60) – Лысенко (Сичинава, 46).

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Дидык, Мысык – Карасюк, Ориховский (Ориховский, 90+4) – Климчук, Федорчук, Бойчук (Кузык, 83) – Борячук (Кондраков, 76).

Предупреждения: Ром, Сичинава, Нгамба – Дидык, Кондраков.

Удаление: Ром.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ