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Лейпциг --
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Неожиданный способ увеличить пенсии нашли в Украине. Как в этом поможет спорт

Андрей Трофимов
5 февраля, 22:29
Впечатляющие результаты исследования влияния спорта на экономику. Оказалось, что массовый спорт может принести стране дополнительный ВВП в размере почти 300 млрд за 9 лет

Массовый спорт поможет увеличить среднюю продолжительность жизни с 72 до 77 лет - результаты исследования / Фото: Getty Images

Накануне старта пекинской Олимпиады-2022 в Киеве прошла презентация результатов первого национального экономического исследования в спорте. Ее выводы впечатляют.

Вдумайтесь – каждый доллар, инвестированный в физическую активность и любительский спорт, приносит 15 долларов дохода в виде дополнительного ВВП и 5 – в виде поступлений в бюджет Украины.

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Результаты исследования подтверждают эффективность массового спорта и регулярной физической активности как инструмента, способного продлить продолжительность качественной жизни украинцев, снизить расходы на медицину, значительно увеличить ВВП Украины и даже уровень пенсий в будущем.

В программе, представленной исследователями аналитических центров U.Sport и Украинского института будущего, есть пошаговый план развития массового спорта на ближайшие десять лет. Результатом этого пути может стать рост многих важных показателей.

Среди них – рост продолжительности жизни украинцев на пять (!) лет, рост процента физически активных людей до 50%, рост процента физически активных детей до 60%, рост экономически активного населения.

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При этом по оценкам Украинского института будущего, из-за низкой физической активности населения и соответствующих последствий в виде болезней, более низкой производительности труда и продолжительности жизни, экономика Украины за последние 10 лет недополучила 73 млрд долларов ВВП (совместно за период 2011-2020 годов). В целом, Украина сейчас – одна из наименее физически активных наций Европы.

Футбольный клуб Шахтер стал пертнером исследования.

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"Это первое исследование влияния физической активности на экономику Украины. В нем представлены многие убедительные аргументы, почему необходимо поддерживать развитие массового спорта в стране. Для Шахтера массовость – это поиск талантов. Надеюсь, результаты исследования будут использоваться всеми, кто принимает решение о формировании политики в области спорта" – говорит директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК Шахтер Юрий Свиридов.

Интересные цифры

  • Государственные расходы на рекреацию и спорт в странах ЕС – 100 евро на душу населения. В Украине – 7 евро.
  • Сектор спорта и секторы, связанные со спортом, в структуре ВВП европейских стран в среднем – 2.1%. В Украине – 0.2%.
  • По оценкам Украинского института будущего, в случае стимулирования повышения уровня физической активности и занятий спортом в Украине совокупный эффект для экономики за 9 лет в виде дополнительного ВВП составит 298 млрд долларов, дополнительных доходов бюджета – 98 млрд долларов.