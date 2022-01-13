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"Немного поторопился": Пидручный рассказал, что помешало ему завоевать медаль

Сергей Шаховец
13 января, 20:30
Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в немецком Рупольдинге показал лучший результат сезона

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Сразу четверо украинцев попали в ТОП-30 в спринтерской гонке шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Дмитрий Пидручный допустил один промах в "стойке", но сумел финишировать на 7-м месте. Это первое попадание в ТОП-10 в личной гонке.

Если бы не этот промах, Дмитрий мог рассчитывать на медаль.

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"Как видим, не все получилось, потому что допустил один промах, но сегодня гораздо лучше чувствовал себя на рубеже – пытался вспомнить лучшие гонки, когда я хорошо стрелял и сегодня пытался это реализовать.

К сожалению, с первым выстрелом стоя немного поторопился. Дальше отработал на "хорошо", отмечал хорошие выстрелы. То же и лежа – работал четко, настраивался так, чтобы стрелять не быстро, а точно.

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images

Сделали коррекцию в нюансах по стрельбе: позавчера и вчера на тренировках пытались это реализовать. И вчера на тренировке не было никакого промаха, все было четко, и сегодня на стрельбе все получалось, но этот один промах… К сожалению, поспешил с этим выстрелом, не доработал.

Здесь очень скоростная трасса, где нужно постоянно удерживать высокий темп, здесь нет крутых спусков. Стрельбище на первый взгляд легкое, но на самом деле здесь довольно тяжело стрелять", – сказал Пидручный в интервью Суспильному.

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Добавим, что благодаря высокому результату в спринте, в воскресенье Пидручный будет стартовать седьмым в гонке преследования и получит шанс побороться за медаль.

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Завтра на Кубке мира в Рупольдинге состоится женская эстафетная гонка 4х6 км.

6-й этап, Рупольдинг, Германия, 12 – 16 января.

  • 12 января, 15:30 – спринт, женщины, 7,5 км
  • 13 января, 15:30 – спринт, мужчины, 10 км
  • 14 января, 15:30 – эстафета, женщины, 4х6 км
  • 15 января, 15:30 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
  • 16 января, 13:45 – гонка преследования, женщины, 10 км
  • 16 января, 15:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км