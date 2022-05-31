Нельзя сочувствовать Украине! Громкое заявление из Шотландии

Уже завтра сборная Украины сыграет против Шотландии стыковой матч ЧМ-2022. Накануне легенда шотландского футбола Грэм Сунесс заявил, что будет болеть за нашу команду.

Однако с ним категорически не согласен бывший нападающий сборной Шотландии Чарли Николас.

"Суннес заявил, что он ждет победы Украины. Все мы имеем право на свое мнение. Но я его не поддерживаю. Я хочу, чтобы Шотландия выиграла.

Я отчетливо понимаю, почему люди желают выхода Украины на ЧМ-2022, учитывая, что происходит в их стране. Но в футболе нельзя позволить себе сочувствие.

Шотландия должна отдать все, чтобы победить. Не забывайте, что мы последний раз играли на мундиале 24 года назад", – сказал Николас в интервью Daily Record.