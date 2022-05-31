1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Нельзя сочувствовать Украине! Громкое заявление из Шотландии

Павел Василенко
31 мая, 12:22
Бывший форвард шотландской сборной Чарли Николас считает, что в футболе не нужно жалеть украинцев и дарить им путевку на ЧМ-2022

Чарли Николас призывает Шотландию обыграть Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже завтра сборная Украины сыграет против Шотландии стыковой матч ЧМ-2022. Накануне легенда шотландского футбола Грэм Сунесс заявил, что будет болеть за нашу команду.

Однако с ним категорически не согласен бывший нападающий сборной Шотландии Чарли Николас.

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"Суннес заявил, что он ждет победы Украины. Все мы имеем право на свое мнение. Но я его не поддерживаю. Я хочу, чтобы Шотландия выиграла.

Я отчетливо понимаю, почему люди желают выхода Украины на ЧМ-2022, учитывая, что происходит в их стране. Но в футболе нельзя позволить себе сочувствие.

Шотландия должна отдать все, чтобы победить. Не забывайте, что мы последний раз играли на мундиале 24 года назад", – сказал Николас в интервью Daily Record.

Тренировка футболистов сборной Шотландии / Фото: REUTERS

Ранее Андрей Пятов рассказал о подготовке к матчу плей-офф ЧМ-2022. Футболисты провели двусторонний спарринг, смоделировав игру против Шотландии.

А вчера вечером наша команда вылетела в Глазго.

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