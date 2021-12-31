Некоторые лидеры обезумели: Луческу резко высказался о российской агрессии

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В своем пожелании на 2022 год румынский тренер очень точно дал характеристику происходящему между двумя странами, хоть и не назвал виновника по имени.

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"Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день", – сказал Луческу в интервью gsp.ro.

Мирча Луческу надеется на мир в 2022 году / Фото: REUTERS

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Также Луческу сравнил текущий уровень чемпионата Украины с тем, который был до его ухода.

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