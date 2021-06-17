Не Ярмоленко и не украинец: аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча

Самую высокую оценку за матч Украина – Северная Македония аналитический портал WhoScored поставил не Андрею Ярмоленко, а пропустившему от него Столе Димитриевски

Вратарь Северной Македонии Столе Димитриевски / Фото: Reuters

Аналитический портал WhoScored не согласился с УЕФА, назвавшим лучшим игроком матча Украина – Северная Македония 2:1 Андрея Ярмоленко.

Самую высокую оценку от WhoScored по итогам поединка в Бухаресте получил голкипер сборной Северной Македонии Столе Димитриевски – 8.5.

Напомним, в конце матча с украинцами 27-летний вратарь испанского Райо Вальекано Димитриевски парировал пенальти в исполнении Руслана Малиновского, подарив своей сборной надежду на спасение. Однако команда Андрея Шевченко все же довела поединок до первой для себя победы на Евро-2020.

Добавим, что следом за вратарем македонцев, по оценкам за игру у аналитиков, расположился наш кипер Георгий Бущан (7,9). Ярмоленко, несмотря на гол и результативную передачу, занял в этом списке лишь третье место (7,8).

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Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Интересно, что после победы над Северной Македонией Ярмоленко пошел наперерез Роналду. Если португалец на одной из пресс-конференций убрал напитки спонсоров на столе куда подальше, то лидер украинской сборной поступил с точностью до наоборот, подсунув их к себе.

Обзор матча Украина – Северная Македония 2:1