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Не война, а геноцид. Шевченко о своем отношении к "русскому миру"

Сергей Шаховец
17 апреля, 23:15
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко не общается с российской прессой еще с 2014 года

Шевченко призывает остановить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Путинская военная авантюра сделала российский народ изгоями. Преступления рашистов на территории Украины лежат пятном на всех гражданах России.

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О своем негативном отношении к "русскому миру" рассказал легенда мирового футбола Андрей Шевченко.

"После 2013 года, аннексии Крыма и военных действий на Донбассе мое общение с россиянами изменилось. Уже тогда они сильно изменились.

Я практически не общался с российской прессой или журналистами. У меня было какое-то предчувствие, что это только начало. Но я не мог до конца поверить, что на такой шаг можно пойти. У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, ради каких целей? Начать войну...

Сейчас у меня совершенно негативная позиция по отношению к "русскому миру". Я его не воспринимаю. Никакие действия не могут оправдать то, что они начали против украинского народа. Это не просто война, это геноцид", – сказал Шевченко в интервью Дмитрию Гордону.

Андрей Шевченко болезненно переживает войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Легенда украинского футбола активно помогает своей родине на гуманитарном фронте, а также протягивает руку помощи беженцам. Недавно Андрей Шевченко встретился с мэром Милана и договорился о помощи соотечественникам в Италии.

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