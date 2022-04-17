Не война, а геноцид. Шевченко о своем отношении к "русскому миру"

Шевченко призывает остановить войну / Фото: Коллаж: Сегодня
Путинская военная авантюра сделала российский народ изгоями. Преступления рашистов на территории Украины лежат пятном на всех гражданах России.
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О своем негативном отношении к "русскому миру" рассказал легенда мирового футбола Андрей Шевченко.
"После 2013 года, аннексии Крыма и военных действий на Донбассе мое общение с россиянами изменилось. Уже тогда они сильно изменились.
Я практически не общался с российской прессой или журналистами. У меня было какое-то предчувствие, что это только начало. Но я не мог до конца поверить, что на такой шаг можно пойти. У меня до сих пор не укладывается в голове, зачем это делать, ради каких целей? Начать войну...
Сейчас у меня совершенно негативная позиция по отношению к "русскому миру". Я его не воспринимаю. Никакие действия не могут оправдать то, что они начали против украинского народа. Это не просто война, это геноцид", – сказал Шевченко в интервью Дмитрию Гордону.
Легенда украинского футбола активно помогает своей родине на гуманитарном фронте, а также протягивает руку помощи беженцам. Недавно Андрей Шевченко встретился с мэром Милана и договорился о помощи соотечественникам в Италии.