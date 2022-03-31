Не видел себя в российском футболе. Звезда сборной Швеции отреагировал на войну в Украине

Виктор Классон покинул Россию из-за войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Кровавая авантюра Путина против Украины больно ударила по российскому футболу. Местный чемпионат, которым так гордились жители Мордора, массово покидают известные легионеры.
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Это нормальная реакция адекватных людей на преступления россиян в Украине. Лидер сборной Швеции Виктор Классон также принял решение расторгнуть контракт с российским Краснодаром и перейти в датский Копенгаген.
"После случившегося в Украине не видел себя в российском футболе, поэтому договорился с Краснодаром о расторжении соглашения. Очень рад, что теперь я в Копенгагене, о котором очень хорошо знаю от многих товарищей из сборной Швеции.
Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат, а потом мы должны посмотреть, что принесет будущее", – сказал Классон официальному сайту Копенгагена.
Ранее мы сообщали, как польский полузащитник Гжегож Крыховяк организовал массовый побег из России для восьми футболистов. Титулованный поляк убедил иностранных игроков Краснодара бежать из России.