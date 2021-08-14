Не умеют достойно проигрывать: тренер ответила на истерию россиян после Олимпиады

Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Ашрам завоевала золотую медаль, оставив позади Дину Аверину из РОК. В России посчитали, что их гимнастку засудили и теперь даже боятся, что это повторится на Олимпиаде-2022 через полгода.

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"Это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера Алины Горносько из Белоруссии, которая заняла третье место. Они тоже были против россиянок. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть", – цитирует Зуссман Ynet.

Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что украинской судье, назвавшей справедливым поражение России, желают смерти. Лидии Виноградной досталось за то, что, комментируя результаты художественной гимнастики на Олимпиаде, она назвала заслуженной победу израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной.