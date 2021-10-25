Не умеет проигрывать? Роналду грубо нарушил правила на игроке Ливерпуля, спровоцировав потасовку

Лидер Манчестера повздорил с игроками Ливерпуля / Фото: REUTERS

В конце первого тайма португальский форвард пнул и ударил в живот защитника красных Кертиса Джонса, за что получил только желтую карточку. Игрок Ливерпуля укрыл мяч корпусом у лицевой, после чего Роналду в отборе швырнул соперника через бедро.

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Это привело к стычке с участием игроков обеих команд, так как за Джонса вступились партнеры по Ливерпулю. В итоге Роналду получил желтую карточку, хотя некоторые болельщики считают, что его поведение тянуло даже на удаление.

Поединок девятого тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем завершился унизительным поражением манкунианцев со счетом 0:5.

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В текущем сезоне АПЛ 36-летний португалец в составе Манчестер Юнайтед провел шесть матчей и забил три мяча.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал жертвой мошенницы, которой сам же доверил свои кредитные карточки. Ущерб достиг шестизначной суммы.