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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Не удержали победу. Украина потеряла драгоценные очки в Македонии

Сергей Шаховец
11 ноября, 16:46
Молодежная сборная Украины поделила очки с командой Северной Македонии в отборе на Евро-2023

Сборная Украины U-21 / Фото: УАФ

Сегодня, 11 ноября, сборная Украины U-21 провела свой пятый матч в отборочном раунде на чемпионат Европы-2023. Соперником наших парней была команда Северной Македонии.

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Первый тайм прошел при полном преимуществе подопечных Руслана Ротаня. За первые 45 минут матча балканцы не смогли нанести ни одного удара в направлении ворот Трубина. У "желто-синих" хорошие моменты забить гол имел вингер Шахтера Михаил Мудрик.

Но героем первой половины игры стал динамовец Александр Сирота, который на 43-й минуте замкнул подачу с углового Мудрика.

После перерыва активнее заиграли македонцы. На 58-й минуте встречи они поймали на ошибке украинских футболистов. Сирота ошибся с передачей на Батагова, мяч перехватили македонцы и реализовали выход один на один.

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В оставшееся время обе команды имели шансы забить гол, но ближе к успеху были украинцы. Уже в компенсированное время Бондаренко попал в перекладину. Итог встречи – 1:1.

Украинская команда реально могла рассчитывать на выездную победу, но в результате вынуждена довольствоваться одним баллом.

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Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Северная Македония U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Гроздановски (58) – Сирота (43)

Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски (Воша, 73), Али (Тодоровски, 90+5), Фазлагич, Шейи, Гроздановски (Рамадани, 73), Гьоргиевски (Илиевски, 54), Рустемовски (Станковски, 54)

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков (Михайленко, 81), Крыськив (Желизко, 70), Бондаренко, Назаренко (Очеретько, 70), Мудрик (Алефиренко, 86), Вьюнник (Ванат, 70)

После пяти сыгранных поединков сборная Украины U-21 набрала 10 очков и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице группы Н.

Свой следующий матч команда Руслана Ротаня проведет 16 ноября во Львове против Сербии.