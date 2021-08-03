Не то что муж: Марина Бех-Романчук – без медали на Олимпиаде

Еще одна медальная надежда Украины на Играх в Токио не оправдалась. Легкоатлетка, которую называют секс-символом нашего спорта, заняла лишь пятое место в прыжках в длину

Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

Марина Бех-Романчук сделала 5 заступов в 6 попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

До "бронзы" Игр-2020 серебряной призерке чемпионата мира-2019 Марине Бех-Романчук не хватило 9 сантиметров.

Победила же здесь немка Малайка Михамбо, улетевшая на семь метров.

Олимпиада-2020. Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,00 м

2. Бритни Риз (США) – 6,97 м

3. Есе Бруме (Нигерия) – 6,97 м

5. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,88 м

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Муж Марины Бех-Романчук Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

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