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Не то что муж: Марина Бех-Романчук – без медали на Олимпиаде

3 августа, 06:55

Олег Люлька

Еще одна медальная надежда Украины на Играх в Токио не оправдалась. Легкоатлетка, которую называют секс-символом нашего спорта, заняла лишь пятое место в прыжках в длину

Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

Марина Бех-Романчук сделала 5 заступов в 6 попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

До "бронзы" Игр-2020 серебряной призерке чемпионата мира-2019 Марине Бех-Романчук не хватило 9 сантиметров.

Победила же здесь немка Малайка Михамбо, улетевшая на семь метров.

Олимпиада-2020. Прыжки в длину

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Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Муж Марины Бех-Романчук Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

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прыжки в длину Марина Бех Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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