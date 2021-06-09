Не тем проиграли: обидчицы украинок пробились в полуфинал Ролан Гаррос

В среду на Открытом чемпионате Франции завершились четвертьфиналы в женском одиночном разряде. Барьер преодолели гречанка Саккари и чешка Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова / Фото: Reuters

Второй в этом году турнир серии "Большого шлема" постепенно приближается к решающим матчам. Сегодня на грунтовых кортах Парижа определился квартет претенденток на главный приз у женщин. Тем временем, Костюк замахнулась на выигрыш турнира "Большого шлема".

25-летняя чешка Барбора Крейчикова (№33 в мире), которая обыграла в третьем круге украинскую приму Элину Свитолину, справилась с двумя американками – Стефенс и Гауфф. Уроженка Брно впервые вышла в полуфинал Ролан Гаррос, обыграв 17-летнюю Кори и заработав уже 375 тысяч евро.

Соперницей Барборы будет ровесница из Греции Мария Саккари. 18-я ракетка планеты в первом круге разобралась с нашей Катариной Завацкой, а теперь выбила Игу Швентек – дважды по 6:4. Напомним, полячка позавчера победила киевлянку Марту Костюк. Смотрите обзор встречи:

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Интересно, что во время перерыва Мария по-доброму пообщалась с судьей и парнем, который держал зонтик от солнца.

Вторую полуфинальную пару у женщин составили словенка Тамара Зиданшек из Словении (№85) и россиянка Анастасия Павлюченкова (№32).

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В мужском разряде пока что сложился один полуфинальный дуэт: немец Александр Зверев сразится с греком Стефаносом Циципасом. В 1/4 финала играют Надаль – Шварцман, Джокович – Берреттини.