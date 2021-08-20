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Не помогли деньги отца-миллиардера. Российский гонщик – худший в Формуле-1

Любомир Луканюк
20 августа, 08:57
Российский пилот команды Хаас Никита Мазепин назван худшим в первом половине сезона, на первом месте в рейтинге Макс Ферстаппен

Мазепин проводит первый сезон Ф-1

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин был признан худшим пилотом первой половины сезона-2021 по версии The Race.

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Гонщик Хааса получил оценку 3,0 – это худший результат среди пилотов нынешнего сезона. "Несмотря на то, что он сократил количество ошибок, которые допускал на старте чемпионата, темп Мазепина неутешителен. Он также боролся с управлением, шинами и сокращением потерь времени. Но несмотря на заметное отставание от партнера по команде, Мазепин все же выдал несколько многообещающих моментов: в частности, обгон Мика Шумахера после пит-стопов в Сильверстоуне", – пишет The Race.

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Лидером рейтинга стал пилот Ред Булла Макс Ферстаппен с результатом 8,7 балла. Ландо Норрис из Макларена получил 8,3 балла и занял второе место, гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон с 7,5 баллами третий.

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Никита Мазепин – сын Дмитрия Мазепина, российского предпринимателя, основного владельца и председателя совета директоров компании "Уралхим". Благодаря миллиардам отца Мазепин-младший попал в Формулу-1.

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