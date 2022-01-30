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Не подкачал деда! Внук Мохаммеда Али отправил в жесткий нокдаун соперника

Сергей Шаховец
30 января, 08:52
Американский боксер Нико Али Уолш одержал свою четвертую победу на профессиональном ринге

Внук Мохаммеда Али без проблем разобрался со своим соперником / Фото: Getty Images

В Оклахоме на арена Hard Rock Hotel & Casino состоялся поединок в среднем весе между внуком легендарного Мохаммеда Али Нико Али Уолшем (4-0, 3 КО) и американским ноунеймом Джеремией Йегером (1-2-1, 1 КО).

Нико Али Уолш оправдал надежды фанатов бокса, одержав уверенную победу. И сделал он это ярко!

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Во втором раунде поединка Уолш потряс Йегера правым оверхэндом и отправил соперника на канвас.

Рефери стоило досрочно закончить бой, но он принял иное решение. Йегер встал на ноги, но после пропущенной серии ударов рефери вмешался и прекратил избиение.

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Внук легенды бокса одержал свою четвертую победу на профи ринге, три из которых он добыл нокаутом.

Нико Али Уолш родился в 2000 году. В 10 лет он начал заниматься боксом. Хотя мать и была против, но дед одобрял выбор внука.

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"Мне всю жизнь приходится жить с этим давлением. Не важно, была это школа или спорт. Меня всегда будут сравнивать с дедом. Но я сильный, раз выбираю тот вид спорта, где прославился Мохаммед Али", – заявил Нико.

После ограниченной любительской карьеры, в 2021 году Уолш стал профессиональным боксером.

Нико Уолш хочет знаменитым, как дед