Не наиграли на победу: лидер сборной Украины смирился с ничьей с Боснией

Ярмоленко открыл счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Украина сыграла вничью с Боснией и усложнила задачу выхода в плей-офф ЧМ-2022. Путевку в стыки нам не гарантирует даже победа на выезде.

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"Тяжелая игра, недовольны результатом. Но если быть откровенным, мы не наиграли на победу. Будем работать, все будет решаться в Боснии. Надо делать выводы и брать три очка там. Босния сегодня показала хорошую игру, это хорошая команда, в которой есть много хороших футболистов. Была тяжелая игра, ничейной результат – это то, на что две команды наиграли", – признался Ярмоленко в эфире канала "Футбол-1".

А главный тренер сборной Украины Александр Петраков ошарашил своим комментарием после матча: Думал, как бы не проиграть во Львове. А еще тренер извинился за результат перед болельщиками.