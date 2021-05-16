Не хоккеем единым! У Лукашенко отобрали Кубок мира по биатлону

Этап престижных международных соревнований, который должен был состояться в белорусских Раубичах в марте следующего года, отдали финскому Контиолахти

Лукашенко теряет крупные турниры

Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права проведения этапа Кубка мира-2021/22. Вместо Раубичей 3-6 марта следующего года соревнования пройдут в финском Контиолахти.

Исполком IBU заявил на официальном сайте, что причиной такого решения стала текущая ситуация в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.

Кроме того, этап 26-28 ноября, который планировался в Контиолахти, теперь пройдет в Эстерсунде. Следовательно, Швеция примет два этапа биатлонного Кубка мира подряд.

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Напомним, после выборов президента Беларуси 2020 года по всей стране прошли массовые протесты. На фоне нестабильной политической обстановки Беларусь лишалась права проведения ряда турниров, включая чемпионат мира по хоккею-2021. С 21 мая по 6 июня его примет Рига.

Отметим, что недавно звезду белорусского спорта объявили в розыск. На призерку Олимпийских игр по плаванию Александру Герасименю, ругавшую Лукашенко, завели уголовное дело, на родине ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

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