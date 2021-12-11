"Не думала, что пройду первый этап". Украинская биатлонистка – о дебютной эстафете в сезоне

Ирина Варвинец / Фото: Getty Images

Украинские биатлонистки из-за провальной стрельбы не смогли зацепиться за пьедестал, но сумели попасть в ТОП-5 женской эстафетной гонки на Кубке мира в Хохфильцене.

Ирина Петренко, более известная как Варвинец, закончила первый этап гонки на 11-м месте, использовав два дополнительных патрона. Вот как прокомментировала свое выступление Ирина.

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"Честно говоря, я даже не думала, как пройду этот первый этап. Хотелось сделать все лучше, как я умею. Конечно, присутствовало волнение, потому что это моя первая эстафета на таком уровне. Очень волновалась, честно скажу. Если сравнивать со спринтом, в эстафете было гораздо лучше: могла бороться, на финишном круге тоже могла прибавлять. По стрельбе – очень долго, неуверенно, недовольна.



Не могу пока сказать, что чувствую по возвращении, потому что это мои первые гонки на этапе Кубка мира. До этого я выступала на Кубке IBU, но там совсем другой уровень", – сказала в интервью Суспильному Петренко.

Напомним, в спринтерской гонке в Хохфильцене Петренко выступила провально и заняла 75-е место.

В нынешнем сезоне украинка уже завоевала медаль для нашей команды. В норвежском Шушене Петренко принесла серебряную медаль в женском суперспринте на Кубке IBU.

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