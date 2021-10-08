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Не дождетесь! Джошуа не позволит Усику избежать реванша

Александр Трикиша
8 октября, 08:49
Эдди Хирн исключил возможность того, что Энтони Джошуа позволит Александру усику сразиться с Тайсоном Фьюри вместо реванша с британцем

Энтони Джошуа не отпустит Александра Усика / Фото: USYK17

WBC приказал, чтобы победитель боя Фьюри с Деонтеем Уайлдером сразился с победителем боя Диллиана Уайта с Отто Валлином, если только обладатель титула WBC в супертяжелом весе не сможет устроить объединительный бой с Усиком.

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Чтобы это произошло, Джошуа должен был позволить Фьюри или Уайлдеру сразиться с Усиком, прежде чем они проведут реванш.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью IFL TV заявил, что Джошуа должен провести повторный бой с Усиком как можно скорее.

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"Мы знаем, что у Джошуа есть пункт о матче-реванше с Усиком. Ожидаем, что бой состоится в марте.

"Я не вижу никакого сценария, при котором Эй-Джей не дрался бы с Александром Усиком. Вчера вечером я разговаривал с Бобом Арумом, он позвонил мне и рассказал о возможности отойти в сторону. Джошуа не отступает.

Если он будет готов, а он готов, он будет драться. Все, о чем он думает сегодня – это Александр Усик", – цитирует Хирна punditarena.com.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

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