Называл "Азов" нацистами: Динамо отменило благотворительный матч из-за скандального румына

Джиджи Бекали прошелся по полку "Азов"

В эти дни Динамо продолжает благотворительный тур по Европе для помощи Украине в войне против России. Два дня назад киевляне победили Легию (3:1), а сегодня с тем же счетом был обыгран Галатасарай.

Ожидалось, что следующим соперником киевлян станет бухарестский Стяуа. Однако Динамо отменило спарринг из-за скандала вокруг президента клуба Джиджи Бекали.

Реклама

Читайте также: Прямая видеотрансляция матча Шахтер – Лехия

Дело в том, что на днях одиозный румын позволил себе высказаться о полке "Азов", который героически защищает Мариуполь от атак фашистов. Бекали назвал наших воинов "нацистами".

Реклама

Киевляне поблагодарили Джиджи за помощь в организации тренировочного процесса в первые дни после выезда из Украины, однако заявили, что наивысшим приоритетом считают независимость Украины и поддержку тех, кто ее защищает военным или дипломатическим путем.

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Аталанта – Лейпциг

Впрочем, 20 апреля киевляне все равно не останутся без спарринга. Официальный сайт клуба сообщил, что в следующую среду Динамо проведет благотворительную встречу против ЧФР Клуж. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Реклама

Данная команда является не только чемпионом Румынии, но и действующим лидером местного чемпионата. Напомним, что также Динамо проведет благотворительные игры против дортмундской Боруссии (26 апреля) и загребского Динамо (28 апреля).