Названы имена знаменосцев сборной Украины на Олимпиаде-2022

Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня
На параде открытия сине-желтый флаг будут нести – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Впервые на Зимних Олимпийских играх знаменосцами будут сразу два спортсмена: мужчина и женщина, сообщает сайт НОК Украины. Это нововведение МОК, дебютировавшее на церемониях открытия во время Игр-2020 в Токио.
"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", – прокомментировал Александр Абраменко.
"Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", – отмечает Александра Назарова.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.
Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 разных дисциплинах:
- Биатлон
- Бобслей
- Горные лыжи
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Санный спорт
- Скелетон
- Сноубординг
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Фигурное катание
- Фристайл
- Шорт-трек