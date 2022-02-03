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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Названы имена знаменосцев сборной Украины на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
3 февраля, 10:58
На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине флаг Украины будут нести два спортсмена – Александр Абраменко и Александра Назарова

Александра Назарова и Александр Абраменко будут знаменосцами Олимпийской сборной Украины / Фото: НОК Украины, Коллаж: Сегодня

На параде открытия сине-желтый флаг будут нести – Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

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Впервые на Зимних Олимпийских играх знаменосцами будут сразу два спортсмена: мужчина и женщина, сообщает сайт НОК Украины. Это нововведение МОК, дебютировавшее на церемониях открытия во время Игр-2020 в Токио.

"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ​​ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", – прокомментировал Александр Абраменко.

/ Фото: Getty Images

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютное соревнование такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить столь торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", – отмечает Александра Назарова.

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: AFP

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Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля.

Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12 разных дисциплинах:

  • Биатлон
  • Бобслей
  • Горные лыжи
  • Лыжное двоеборье
  • Лыжные гонки
  • Санный спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Фигурное катание
  • Фристайл
  • Шорт-трек