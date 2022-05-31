Названо место реванша Усик – Джошуа. С датой проблемы

Хирн: "Бой-реванш Усик - Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS

Промоутер Эдди Хирн приоткрыл тайну переговоров между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры планируют летом провести реванш. Бой очень ждет легенда UFC Конор Макгрегор.

"Мы уже согласовали место проведения поединка, сейчас работаем над датой. 23 июля все еще рабочая дата. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

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Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате проведения возможен перенос на одну-две недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события. Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса.