1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Испания --
Чехия --
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Названо место реванша Усик – Джошуа. С датой проблемы

Алексей Андрейцев
31 мая, 10:15
Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, точную дату поединка назовут чуть позже

Хирн: "Бой-реванш Усик - Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS

Промоутер Эдди Хирн приоткрыл тайну переговоров между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры планируют летом провести реванш. Бой очень ждет легенда UFC Конор Макгрегор.

"Мы уже согласовали место проведения поединка, сейчас работаем над датой. 23 июля все еще рабочая дата. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

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Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате проведения возможен перенос на одну-две недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события. Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия", – сказал Хирн в интервью iFL TV.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса.

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