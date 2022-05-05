Назревает бой века. Лучший боксер мира бросил вызов Усику

У Сауля Альвареса нет шансов в бою с Усиком / Фото: Getty Images

В субботу, 7 мая, лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Сауль "Канело" Альварес выйдет в ринг против российского боксера Дмитрия Бивола. На кону – титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

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Но этим трофеем желания мексиканца не ограничиваются. Канело не отказывается от своей мечты сразится с украинцем Александром Усиком и стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Об это сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

"Как-то мы общались с Саулем о настрое на победу, могу сказать, что он искренне верит в свою победу над Александром Усиком и при этом он готов подраться с ним за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Тогда Альварес сказал мне: "Если ты сможешь организовать этот бой с некоторыми ограничениями в весе, то я побью его".

Сауль Альварес и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

С одной стороны трудно не поверить Альваресу, а с другой, единственный способ победить кого-то вроде Сауля или Василия Ломаченко, это когда они поднимаются все выше и выше, в весовую категорию, в которой их не должно быть. Возможно, Альварес именно тогда и прогреет, когда встретиться с слишком большим соперником", – цитирует Хирна fightnews.info.

Сауль Альварес / Фото: Getty Images

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Отметим, что разговоры о поединке между Усиком и Канело ведутся давно. Украинец даже готов ради этого боя временно вернуться в крузервейт.

Усик vs Канело / Фото: Instagram

Добавим, что в ближайших планах Александра Усика реванш против Энтони Джошуа, который должен состоятся 23 июля. Если украинец защитит пояса, тогда есть большие шансы увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте с Тайсоном Фьюри.

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